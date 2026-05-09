"Я так хочу": Усик сказал, кто выиграет в бою Уордли – Дюбуа

В субботу, 9 мая, в Манчестере состоится бой между чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли и претендентом на пояс Даниэлем Дюбуа. Свое мнение о поединке высказал объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

39-летний Усик выразил убеждение, что Уордли сможет победить бывшего чемпиона мира. Об этом он сказал в комментарии BBC Sport.

Уордли – Дюбуа: какой прогноз сделал Усик?

Отвечая на вопрос, почему Уордли победит, Усик сказал, что он хочет, чтобы таким образом завершилось противостояние британцев.

Да, я хочу, чтобы Фабио победил, потому что я думаю, что он заслуживает победы в этом бою. Хороший парень. Мне нравится Уордли,

– добавил спортсмен.

Что известно о бое Уордли – Дюбуа?

31-летний Уордли в поединке против Дюбуа проведет свою первую защиту звания чемпиона мира. Британец получил титул WBO в ноябре 2025 года после того, как Усик сделал пояс вакантным.

Дело в том, что украинец отказался от обязательной защиты титула против победителя боя Уордли – Джозеф Паркер. Поэтому, Фабио благодаря тому, что нокаутировал новозеландца, смог впервые стать чемпионом мира.

В то же время Дюбуа, который в 2024 году владел титулом IBF, во второй раз может стать чемпионом мира. Британец потерял пояс в июле 2025 года, когда потерпел второе поражение от Усика.

Профессиональный рекорд Уордли составляет 20 побед и одну ничью, тогда как Дюбуа выиграл 22 боя и трижды проиграл.

Обратите внимание! В Украине бой Уордли – Дюбуа можно посмотреть на платформе DAZN. Трансляция состоится по системе PPV и стоит около 900 гривен.

Какой прогноз на бой дают эксперты?

Согласно данным портала BoxRec, доля досрочных побед обоих боксеров достигает более 95%. По мнению ряда экспертов, этот факт указывает на то, что поединок не продлится все 12 раундов.

Например, экс-чемпион мира Тони Белью считает, что Уордли нокаутирует своего соперника, если продержится первые раунды, сообщает BBC. По его словам, сценарий поединка зависит от того, насколько уверенным в своих силах будет Дюбуа.

"Дюбуа – боец, который черпает уверенность в себе, и является задирой, поэтому если ему повезет в начале боя, он будет развивать этот успех и будет выглядеть очень сильным. Но обратная сторона медали в том, что если он получает удары в начале, это может подорвать его уверенность. А когда его уверенность падает, он начинает сомневаться в себе и якобы ищет выход из этой ситуации. Если Дюбуа наберет уверенности, все может закончиться уже в первом раунде", – заявил Тони Белью.

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко в комментарии Sport.ua тоже заявил, что это бой двух равных боксеров, который может закончиться нокаутом. Эксперт отдает небольшое преимущество Уордли, ведь тот ярко нокаутировал Паркера в предыдущем бою.

Что ждет победителя?