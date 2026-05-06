Уордли – Дюбуа: можно ли посмотреть бой в Украине
- Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между Уордли и Дюбуа состоится 9 мая 2026 года в Манчестере, а в Украине трансляцию обеспечивает платформа DAZN по системе Pay-Per-View.
- Фабио Уордли впервые будет защищать титул WBO, а его соперник Даниэль Дюбуа известен победой над Джошуа и двумя поражениями от Усика.
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа пройдет 9 мая 2026 года. Местом проведения поединка станет город Манчестер.
Основной кард стартует в 20:00. Главный бой вечера ожидается не раньше полуночи 10 мая по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Именно он привел Александра в бокс: каким был отец Усика
Можно ли в Украине посмотреть бой Уордли – Дюбуа?
Прямую трансляцию в Украине обеспечивает стриминговая платформа DAZN.
Поединок будет транслироваться по системе Pay-Per-View (PPV), то есть для просмотра необходимо иметь активную подписку на сервис и отдельно приобрести доступ к бою. Ориентировочная стоимость – 913 гривен.
Что известно о бое Уордли против Дюбуа?
Действующий обладатель пояса WBO в супертяжелом весе Уордли выйдет на свою дебютную защиту.
Противостоять ему будет 28-летний Дюбуа – бывший лидер рейтинга IBF, который известен нокаутом Энтони Джошуа и двумя поединками против Александра Усика. Именно после отказа украинца от титула WBO этот пояс перешел к Уордли.
Кто такой Уордли и Дюбуа?
Одной из ключевых побед в карьере Уордли стал поединок октября 2025 года, когда он одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером. Усик называл Уордли среди возможных соперников для завершающих боев в своей карьере.
Относительно значительных поединков: в сентябре 2024 года Дюбуа сенсационно нокаутировал своего знаменитого соотечественника Джошуа уже в 5-м раунде на стадионе "Уэмбли". Против Усика британец потерпел поражение дважды нокаутом – сначала в августе 2023 года, а затем в реванше в июле 2025 года.
В марте 2026 года украинец объявил о намерении провести еще три боя перед завершением карьеры, в частности возможную трилогию против Дюбуа.
По состоянию на май 2026 года Дюбуа имеет 22 победы (21 из них – нокаутом) и 3 поражения.