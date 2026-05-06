Уордли – Дюбуа: можно ли посмотреть бой в Украине

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO между Фабио Уордли и Даниэлем Дюбуа пройдет 9 мая 2026 года. Местом проведения поединка станет город Манчестер.

Основной кард стартует в 20:00. Главный бой вечера ожидается не раньше полуночи 10 мая по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Можно ли в Украине посмотреть бой Уордли – Дюбуа?

Прямую трансляцию в Украине обеспечивает стриминговая платформа DAZN.

Поединок будет транслироваться по системе Pay-Per-View (PPV), то есть для просмотра необходимо иметь активную подписку на сервис и отдельно приобрести доступ к бою. Ориентировочная стоимость – 913 гривен.

Что известно о бое Уордли против Дюбуа?

Действующий обладатель пояса WBO в супертяжелом весе Уордли выйдет на свою дебютную защиту.

Противостоять ему будет 28-летний Дюбуа – бывший лидер рейтинга IBF, который известен нокаутом Энтони Джошуа и двумя поединками против Александра Усика. Именно после отказа украинца от титула WBO этот пояс перешел к Уордли.

Кто такой Уордли и Дюбуа?

Одной из ключевых побед в карьере Уордли стал поединок октября 2025 года, когда он одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером. Усик называл Уордли среди возможных соперников для завершающих боев в своей карьере.

Относительно значительных поединков: в сентябре 2024 года Дюбуа сенсационно нокаутировал своего знаменитого соотечественника Джошуа уже в 5-м раунде на стадионе "Уэмбли". Против Усика британец потерпел поражение дважды нокаутом – сначала в августе 2023 года, а затем в реванше в июле 2025 года.

В марте 2026 года украинец объявил о намерении провести еще три боя перед завершением карьеры, в частности возможную трилогию против Дюбуа.

По состоянию на май 2026 года Дюбуа имеет 22 победы (21 из них – нокаутом) и 3 поражения.