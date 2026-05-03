Отец Усика, Александр Анатольевич, умер еще в 2012 году после победы сына на Олимпийских играх, сообщает 24 Канал. Крупнейших побед сына он так и не дождался.

Какова история отца Усика?

Отец Усика родился на Сумщине в 1962 году. Позже он переехал в Крым, где и начал строить семью. Он служил в советской армии, впоследствии работал на стройке. Был участником войны в Афганистане. С матерью Усика Александр Анатольевич познакомился в 1984 году в Крыму, и в 1987 году у них родился Александр.

Именно Александр Анатольевич привел юного Сашу в бокс. Саша противоречил, мол, здесь надо драться. На что отец сказал, что если он не хочет, чтобы били его, он должен бить сам. Между прочим и отец Усика в детстве занимался боксом и всегда поддерживал себя в форме.

Когда отец Усика умер?

Отец очень много вкладывал в своего сына. И он увидел первую большую победу молодого боксера. Это победа на Олимпийских играх 2012 года. Впрочем, к сожалению, вживую медаль сыну он не увидел. Отец Усика умер именно тогда, когда Александр возвращался домой, чтобы показать свою золотую награду.

Боксер рассказывал, что когда он приехал, то отец уже был в гробу. Он вложил в руку папе свою награду и сжал ее и вышел из комнаты. Все свои будущие победы Усик посвящал отцу. Как и самую большую – победу над Фьюри и получение титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

