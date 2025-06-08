Непобедимый британец одним ударом нокаутировал соперника в титульном бою

В ночь на 8-е июня в английском городе Ипсвич состоялся большой вечер бокса. Главным шоу боксерского события стал бой между Фабио Уордли и Джастисом Гуни.

На кону поединка стоял титул временного чемпиона WBA в супертяжелом весе. Получение этого титула делало из победителя претендента на полноценный титул по линии, пишет 24 Канал.

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Один удар перевернул ход поединка

Начало боя было за Гуни, который выиграл первые раунды по запискам судей. Хотя тоже пропустил несколько опасных ударов от Уордли. С каждым последующим раундом Гуни только больше наращивал свое преимущество, как на ринге, так и в судейских записках.

Казалось, что Джастис Гуни фактически уже был в шаге от победы по решению судей. Однако роковым стал 10-й раунд, когда Фабио Уордли поймал 26-летнего соперника и повалил его на канвас. Удар был настолько мощным, что Гуни не смог сразу встать на ноги.

Судья отсчитал австралийскому боксеру и сигнализировал об окончании боя. Фабио Уордли победил Джастина Гуни техническим нокаутом в 10-м раунде.

Видеообзор боя Уордли – Гуни

Эта победа стала для Уордли 19-й в 20-ти боях в профессионалах (18 – нокаутом) при одной мировой. Фабио пока не знает горького вкуса поражений. Джастис Гуни потерпел дебютное поражение в 13-ти поединках при 12-ти победах (7 – нокаутом).

Напомним, что в первую очередь 30-летний Уордли должен был выйти в ринг против Джарелла Миллера. Но последний отказался от поединка еще в конце апреля 2025-го.