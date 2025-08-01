Многие эксперты сомневаются в размерах Усика и считают, что Александр не является настоящим хевивейтером. Своим мнением по этому поводу поделился Фрэнк Уоррен, сообщает 24 канал со ссылкой Queensberry.

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Что Уоррен сказал об Усике?

Фрэнк Уоррен неожиданно защитил Александра Усика от слов экспертов относительно его размеров. Промоутер Даниэля Дюбуа привел в пример других легендарных боксеров разных эпох.

То, что вы говорите, что Усик маловат для супертяжелого веса, полная чушь. Майк Тайсон тоже не был сильно большим, такое можно сказать и о Холифилде и Дэвиде Хэя,

– сказал Уоррен.

Спортивный функционер подчеркнул, что Александр Усик четыре года выступает в хевивейте и уже привык к королевскому дивизиону. Уоррен отметил, что украинец побеждает соперников благодаря интеллекту.

Напомним, что Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали о том, что Роберт Гарсия высказался об Александре Усике и его карьере. Известный тренер дал совет украинскому боксеру относительно выступлений в профессиональном ринге.