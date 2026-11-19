Эдди Рейносо, тренер чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса, поделился своими ожиданиями от возможного поединка между бывшим абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем поясов WBA и WBO в тяжелом весе Дэвидом Бенавидесом.

Эксперт отметил, что поединок имеет все шансы стать зрелищным, ведь на ринге сойдутся боксеры с разными сильными сторонами. Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV Español.

Тренер Канело оценил шансы Усика и Бенавидеса в потенциальном бою

Также тренер развеял сомнения относительно того, что возвращение украинца в первый тяжелый вес (крузервейт) повлияет на его физическую форму. Рейносо напомнил, что подобный скептицизм существовал и перед переходом Усика в супертяжелый вес, однако его команда справилась на отлично. По словам наставника Канело, благодаря грамотной подготовке и правильной стратегии сброса веса Александр останется чрезвычайно опасным в этом дивизионе.

Усик выиграл все. Он побеждал бойцов самых разных стилей и завоевывал пояса в дивизионах, где мы и представить себе не могли его чемпионом, включая супертяжелый вес. Бенавидес – потрясающий боец, который постепенно поднимался по весовым категориям и выглядит очень мощно. У Усика огромный опыт, хотя он уже ветеран. Бенавидес тоже опытен, силен и к тому же моложе. Есть все составляющие для великолепного поединка,

– заявил Рейносо.

Ранее Усик объявил о намерении вернуться в крузервейт и назвал Бенавидеса желанным соперником. Боксеры планируют провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в 2027 году, однако официальный контракт еще не подписан. Перед этим Бенавидес должен провести объединительный бой против обладателя пояса WBC Михала Чесляка – бой запланирован на 5 декабря.