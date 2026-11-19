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Фахівець зазначив, що протистояння має всі шанси стати видовищним, адже на рингу зустрінуться боксери з різними сильними сторонами. Про це він розповів в інтерв'ю для Fight Hub TV Español.

Тренер Канело оцінив шанси Усика та Бенавідеса у потенційному бою

Також тренер розвіяв сумніви щодо того, як повернення українця у першу важку вагу (крузервейт) вплине на його фізичні кондиції. Рейносо нагадав, що подібний скепсис існував і перед переходом Усика у хевівейт, проте його команда впоралася на відмінно. За словами наставника Канело, завдяки грамотній підготовці та правильній стратегії скидання ваги Олександр залишиться надзвичайно небезпечним у цьому дивізіоні.

Усик виграв усе. Він перемагав бійців найрізноманітніших стилів і здобував пояси в дивізіонах, де ми й уявити не могли його чемпіоном, включно з надважкою вагою. Бенавідес – приголомшливий боєць, який поступово піднімався категоріями та виглядає дуже потужно. В Усика є величезний досвід, хоча він уже ветеран. Бенавідес теж досвідчений, сильний і до того ж молодший. Є всі складові для чудового поєдинку– заявив Рейносо.

Раніше Усик оголосив про намір повернутися у крузервейт і назвав Бенавідеса бажаним суперником. Боксери планують провести бій за титул абсолютного чемпіона світу у 2027 році, проте офіційний контракт ще не підписано. Перед цим Бенавідес має провести об'єднавчий поєдинок проти володаря поясу WBC Міхала Чесляка – бій заплановано на 5 грудня.