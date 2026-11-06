Колишній чемпіон світу шокований рішенням Усика

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Своїми думками Фроч поділився на власному ютуб-каналі. Британець зізнався, що не зовсім підтримує рішення Усика продовжувати кар'єру, адже вважає, що час уже дається взнаки.

Фроч назвав бій Усика з Бенавідесом божевіллям

Водночас британець визнав, що український боксер успішно впорався з попереднім викликом у поєдинку проти Ріко Верховена.

Однак можливе протистояння з Бенавідесом викликає у Фроча значно більше занепокоєння. Він наголосив, що американець є потужним, швидким і фізично міцним боксером, який становить серйозну небезпеку для будь-якого суперника.

"Бенавідес – справді грізний боєць. Він вміє битися, він дуже якісний, сильний і шанований боксер. У нього потужний і швидкий удар. Він дуже міцний. Це справді класний боєць. Як на мене – це просто божевілля. Невже Усик божевільний? Можливо, він просто настільки сильно любить бокс? Звісно, це буде дуже прибутковий поєдинок, але, гадаю, він міг би заробити ще більше, не наражаючи себе на такий величезний ризик. Тому я вважаю, що йому не варто опускатися у крузервейт і битися з кимось на кшталт Бенавідеса", – заявив Фроч.

Британець також порадив українцеві, якщо той вирішить змінити вагову категорію, обрати менш небезпечного суперника. На його думку, виходити одразу проти такого потужного опонента заради повернення чемпіонського титулу – надто сміливий крок на цьому етапі кар'єри.

Водночас Фроч визнав, що в разі успіху Усик зможе ще більше зміцнити свою спадщину у боксі та увійти в історію як один із найвидатніших представників цього виду спорту.

"Якщо вже й опускатися в нижчу категорію, то краще обрати простішого суперника. Провести спокійніший бій. А тут – одразу в пащу акули, маючи на меті знову стати чемпіоном світу у важкій вазі майже у 40 років. Це справжнє божевілля. Але якщо йому це вдасться – якщо він заробить гроші й стане чемпіоном, – тоді він увійде в історію як один із найвеличніших боксерів усіх часів. Проте мене трохи непокоїть те, що Усик вирішив піти на такий крок саме на цьому етапі своєї кар'єри", – підсумував британець.

Нагадаємо, Усик підтвердив бажання повернутися до крузервейту, де востаннє виступав у 2018 році. Серед можливих планів українця – боротьба за вакантний титул IBF, після чого може відкритися шлях до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у 2027 році.