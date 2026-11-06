Бывший чемпион мира потрясен решением Усика

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Фроч поделился своими мыслями на собственном ютуб-канале. Британец признался, что не совсем поддерживает решение Усика продолжить карьеру, поскольку считает, что возраст уже сказывается.

Фроч назвал бой Усика с Бенавидесом безумием

В то же время британец признал, что украинский боксер успешно справился с предыдущим испытанием в поединке против Рико Верховена.

Однако возможный противостояние с Бенавидесом вызывает у Фроча гораздо большее беспокойство. Он подчеркнул, что американец – мощный, быстрый и физически крепкий боксер, представляющий серьезную опасность для любого соперника.

"Бенавидес – действительно грозный боец. Он умеет драться, он очень качественный, сильный и уважаемый боксер. У него мощный и быстрый удар. Он очень вынослив. Это действительно классный боец. По-моему – это просто безумие. Неужели Усик сошел с ума? Возможно, он просто настолько сильно любит бокс? Конечно, это будет очень прибыльный поединок, но, думаю, он мог бы заработать еще больше, не подвергая себя таким огромным рискам. Поэтому я считаю, что ему не стоит переходить в крузервейт и драться с кем-то вроде Бенавидеса", – заявил Фроч.

Британец также посоветовал украинцу, если тот решит сменить весовую категорию, выбрать менее опасного соперника. По его мнению, выходить сразу против такого сильного оппонента ради возвращения чемпионского титула – слишком смелый шаг на данном этапе карьеры.

В то же время Фроч признал, что в случае успеха Усик сможет еще больше укрепить свое наследие в боксе и войти в историю как один из самых выдающихся представителей этого вида спорта.

"Если уж и переходить в более низкую весовую категорию, то лучше выбрать более простого соперника. Провести более спокойный бой. А здесь – сразу в пасть акулы, ставя целью вновь стать чемпионом мира в тяжелом весе почти в 40 лет. Это настоящее безумие. Но если ему это удастся – если он заработает деньги и станет чемпионом, – тогда он войдет в историю как один из величайших боксеров всех времен. Однако меня немного беспокоит то, что Усик решил пойти на такой шаг именно на этом этапе своей карьеры", – подытожил британец.

Напомним, Усик подтвердил желание вернуться в весовую категорию крузервейт, где в последний раз выступал в 2018 году. Среди возможных планов украинца – борьба за вакантный титул IBF, после чего может открыться путь к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в 2027 году.