Бывший чемпион мира предсказал поражение Усика

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился прогнозом на потенциальный поединок между Александром Усиком и Дэвидом Бенавидесом. Эксперт убежден, что американский боксер способен нанести украинцу первое поражение в профессиональной карьере, причем сделать это досрочно.

По словам Брэдли, решающую роль могут сыграть возраст Усика и физическая нагрузка, связанная с переходом в супертяжелый вес и последующим возвращением в крузервейт. Об этом сообщает Boxing News.

Брэдли назвал Бенавидеса фаворитом в бою с Усиком

Американец также обратил внимание на разницу в возрасте и физической динамике потенциальных соперников.

Первое, о чем я подумал: Бенавидес просто разнесет Усика. Возможно, это звучит безумно. Но для меня в этом нет ничего безумного. Мне кажется, что переход Усика в супертяжелый вес, набор 11 килограммов мышечной массы, а затем сброс веса в 39 лет – это не пройдет для него бесследно. Это окажет на него огромное влияние,

– сказал он.

По его мнению, Усик может столкнуться с проблемами из-за истощения организма, тогда как Бенавидес находится на этапе развития и набирает уверенности.

С одной стороны – боец в лице Усика: зрелый парень, который сбрасывает вес, теряя силу и истощая свой организм, хотя бы какой он большой был. С другой – более молодой парень, который набирает обороты и все больше уверенности в себе. Если бы прямо сейчас мне приставили пистолет к голове, я бы сказал, что победит Бенавидес. Возможно, даже досрочно,

– заявил Брэдли.

Напомним, команда Усика сообщила о намерении украинца вернуться в первую тяжелую весовую категорию. Главная цель – вновь стать абсолютным чемпионом мира, а одним из ключевых соперников на этом пути является именно Бенавидес.

"Мексиканский монстр" уже выразил готовность принять вызов украинца и заявил, что уверен в своей победе. Потенциальное противостояние боксеров предварительно планируют организовать в 2027 году.

В то же время ближайший бой Бенавидеса запланирован на 5 декабря. В США американец встретится с чемпионом мира по версии WBC поляком Михалом Чесляком. На кону противостояния будут три главных чемпионских пояса дивизиона.