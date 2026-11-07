Колишній чемпіон світу спрогнозував поразку Усика

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За словами Бредлі, вирішальну роль можуть відіграти вік Усика та фізичне навантаження, пов'язане з переходом у надважку вагу та подальшим поверненням до крузервейту. Про це повідомляє Boxing News.

Бредлі назвав Бенавідеса фаворитом у бою з Усиком

Американець також звернув увагу на різницю у віці та фізичній динаміці потенційних суперників.

Перше, про що я подумав: Бенавідес просто рознесе Усика. Можливо, це звучить божевільно. Але для мене в цьому немає нічого божевільного. Мені здається, що перехід Усика в суперважку вагу, набір 11 кілограмів м'язової маси, а потім згонка ваги у 39 років – це не мине для нього безслідно. Це матиме на нього величезний вплив– сказав він.

На його думку, Усик може зіткнутися з проблемами через виснаження організму, тоді як Бенавідес перебуває на етапі розвитку та набирає впевненості.

З одного боку – боєць в особі Усика: віковий хлопець, який спускається у вазі, втрачаючи силу та виснажуючи свій організм, хоч би яким великим він був. З іншого – молодший хлопець, який набирає обертів і дедалі більше впевненості в собі. Якби просто зараз мені приставили пістолет до голови, я б сказав, що переможе Бенавідес. Можливо, навіть достроково– заявив Бредлі.

Нагадаємо, команда Усика повідомила про намір українця повернутися до першої важкої ваги. Головна мета – знову стати абсолютним чемпіоном світу, а одним із ключових суперників на цьому шляху є саме Бенавідес.

"Мексиканський монстр" уже висловив готовність прийняти виклик українця та заявив, що впевнений у власній перемозі. Потенційне протистояння боксерів попередньо планують організувати у 2027 році.

Водночас найближчий бій Бенавідеса запланований на 5 грудня. У США американець зустрінеться з чемпіоном світу за версією WBC поляком Міхалом Чесляком. На кону протистояння будуть три головні чемпіонські пояси дивізіону.