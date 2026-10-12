"Я хотел бы увидеть": отец непобедимого американского чемпиона бросает вызов Усику

Хосе Бенавидес-старший, отец и наставник чемпиона мира по версиям WBA и WBO в полутяжелом весе Давида Бенавидеса, заявил о заинтересованности в организации громкого поединка. Среди потенциальных соперников своего сына он выделил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Бенавидес-старший также высоко оценил украинского боксера, назвав его приоритетной целью для Давида. Об этом он рассказал в интервью Fight Hub TV.

Бой Усик – Бенавидес: мнение отца американского боксера

Переговоры между командами боксеров активизировались в октябре, поскольку потенциальный бой украинца против Деонтея Уайлдера сорвался.

Думаю, самый большой бой, который я хотел бы увидеть с участием Давида, – это поединок с Усиком. Я большой поклонник Усика, он один из моих любимых боксеров. И бой с таким соперником стал бы грандиозным событием. Это был бы очень, очень большой поединок,

– отметил Бенавидес-старший.

Тренер также добавил, что помимо Усика рассматривается вариант встречи с Тайсоном Фьюри или любым другим топовым представителем королевского дивизиона. По словам отца чемпиона, Давид готов принимать вызовы от самых опасных соперников мира.

В настоящее время обе стороны серьезно рассматривают возможность проведения этого поединка. Ожидается, что грандиозное противостояние между непобежденными чемпионами может состояться уже в 2027 году.

Напомним, свой предыдущий бой Усик провел 23 мая против нидерландского "короля кикбоксинга" Рико Верховена. Украинец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде, за секунду до окончания.