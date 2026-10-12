Бенавідес-старший також високо оцінив українського боксера, назвавши його пріоритетною ціллю для Давіда. Про це він розповів в інтерв'ю Fight Hub TV.

Бій Усик – Бенавідес: думка батька американського боксера

Переговори між командами боксерів активізувалися у жовтні, оскільки потенційний бій українця проти Деонтея Вайлдера зірвався.

Думаю, найбільший бій, який я хотів би побачити за участю Давіда, – це поєдинок з Усиком. Я великий шанувальник Усика, він один із моїх улюблених боксерів. І бій із таким суперником був би величезною подією. Це був би дуже, дуже великий поєдинок,

– зазначив Бенавідес-старший.

Тренер також додав, що окрім Усика, розглядається варіант зустрічі з Тайсоном Ф'юрі або будь-яким іншим топовим представником королівського дивізіону. За словами батька чемпіона, Давід готовий приймати виклики від найнебезпечніших опонентів світу.

Наразі обидві сторони серйозно розглядають можливість проведення цього поєдинку. Очікується, що грандіозне протистояння між непереможеними чемпіонами може відбутися вже у 2027 році.

Нагадаємо, свій попередній поєдинок Усик провів 23 травня проти нідерландського "короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, за секунду до завершення.