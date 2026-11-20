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В то же время он признает, что именно благодаря готовности принимать сложные вызовы Усик достиг исторических высот в боксе. Об этом он рассказал на ютуб-канале talkSPORT Boxing.

Красюк оценил возможный бой Усика с Бенавидесом

По его словам, после второго поединка с Тайсоном Фьюри он советовал Александру завершить карьеру, ведь тот уже доказал все, что мог. Однако если бы боксер всегда прислушивался к таким рекомендациям, то, вероятно, не стал бы трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Понимаю, что риск большой и проиграть может любой. Для меня Усик – лучший, и таким останется еще много лет. Я отношусь к нему скорее как к брату. Поэтому даже сама мысль о том, что он может потерять часть своего наследия из-за такого неоправданного риска, угнетает меня– заявил Красюк.

Он также обратил внимание на возраст украинца. Вскоре Усику исполнится 40 лет, а время, по мнению Красюка, не идет на пользу ни одному спортсмену. В то же время промоутер отметил психологическую зрелость, опыт и ударную мощь боксера.

Я не хочу видеть, как он опускается ниже. Хочу, чтобы он навсегда остался легендой на вершине бокса. Поэтому, возможно, если он соглашается на этот бой, то у него есть какое-то внутреннее предчувствие, которое придает ему уверенности– добавил экс-промоутер.

Если противостояние все же состоится, бывший представитель Усика надеется на победу украинца. При этом он убежден, что поражение от такого легендарного соперника не должно существенно повлиять на карьеру молодого Бенавидеса.

Напомним, ранее Усик подтвердил желание вернуться в первую тяжелую весовую категорию (крузервейт) и вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Последний раз украинец выступал в этом дивизионе в 2018 году.