Один из сильнейших боксёров мира проведет бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона

Следующим соперником Александра Усика может стать чемпион мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес. Американец сообщил, что на кону его поединка с украинцем могут стоять 4 титула, то есть звание абсолютного чемпиона мира.

В интервью Fight Hub TV 29-летний Бенавидес заявил, что для него важен не только гонорар за бой с Усиком, но и титулы. Поэтому, по его мнению, целесообразно провести поединок в тяжелом весе, ведь украинец освободил чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Бенавидес рассказал новые подробности о бое с Усиком

"Я такой парень, которому важны награды и титулы. Мне интересно, что именно мы можем выиграть. Я увидел, что поясов на кону нет – он (Усик – 24 Канал) от всех отказался. Поэтому я подумал: "Да, он линейный чемпион, но раз уж драться с Усиком, то хочется получить что-то весомое. Одного гонорара мало – нужен титул чемпиона мира или что-то подобное", – сказал Давид Бенавидес.

Непобедимый американец подчеркнул, что для него все складывается как нельзя лучше, потому что предстоящее противостояние должно состояться в весовой категории, где ему наиболее комфортно.

Итак, бой в тяжелом весе – это просто мечта. К тому же это будет самый важный бой в моей жизни, где на кону будет стоять больше всего наград: четыре пояса за один вечер. Это будет что-то невероятное,

– подытожил Давид.

Важно! 5 декабря Бенавидес проведет бой за объединение трех чемпионских титулов против чемпиона WBC Михала Чесляка. Пояс IBF в тяжелом весе пока вакантен.

Напомним, 39-летний Усик недавно сообщил, что возвращается в крузервейт, весовую категорию, в которой в 2018 году впервые в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Украинец стремится встретиться с Бенавидесом и попытаться стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. Как известно, Александр дважды становился абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Что касается Бенавидеса, то для американца крузервейт – своего рода новый дивизион, в котором он дебютировал в августе 2026 года. Американец победил Хильберто Рамиреса и завоевал чемпионские титулы WBA и WBO.