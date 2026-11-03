Усик нацелился на уникальное достижение

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В то же время его особенно впечатляет решимость 39-летнего украинца вновь сменить весовую категорию и встретиться с боксером, находящимся на пике формы. Об этом сообщает BoxingScene.

Альгиери объяснил, почему Усик хочет сразиться с Бенавидесом

Он подчеркнул, что Усик рассматривает этот поединок не как возможность заработать большой гонорар, а как шанс достичь исторического результата и вновь завоевать чемпионские титулы.

Он делает это ради наследия и чемпионских титулов. Хочет вернуться в более низкую весовую категорию и достичь чего-то грандиозного. Невероятного– заявил Альгиери.

По словам эксперта, украинец мог бы выбрать гораздо более простой путь к большим заработкам, в частности провести очередной бой с Рико Верховеном или встретиться с Джейком Полом. Однако Усик, согласно его мнению, заинтересован прежде всего в спортивном достижении.

Такие достижения могут сделать его лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Лучшим боксером всех времен. Это уже совсем другой уровень, когда делаешь что-то подобное– добавил бывший чемпион мира.

Приоритетной целью Усика на 2027 год является поединок с Дэвидом Бенавидесом, чтобы объединить чемпионские пояса и вновь завоевать статус абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

После победы над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном в мае украинец отказался от чемпионских поясов.

В команде Усика рассматривают возможность промежуточного поединка за вакантный титул IBF, после которого украинец мог бы выйти на бой с Бенавидесом. Ожидается, что 2027 год может стать финальным этапом профессиональной карьеры 39-летнего боксера.