Верховен согласился со словами Джо Рогана, который заявил, что если бы Рико проиграл по решению судей, это было бы преступлением. Отметим, что до остановки поединка кикбоксер минимально опережал Усика.

Верховен прокомментировал поражение от Усика

"Я не люблю проигрывать, но если это случается – значит, случается. Однако самое тяжелое в том, что все это показалось настолько несправедливым", – сказал он.

Кикбоксер считает, что для бокса было бы полезно, если бы существовал просмотр момента поединка на видео, как это происходит в футболе. По его мнению, это исключило бы человеческий фактор при принятии важных решений.

Должен существовать механизм, когда можно сказать: "Извините, рефери, но вы допустили ошибку. Это было неправильное решение, поэтому мы можем мгновенно его отменить",

– отметил голландец.

Верховен раскритиковал ответ, который получил на свою апелляцию после окончания поединка. Спортсмен считал, что судья слишком рано остановил бой.

"По всем пунктам нашей апелляции нам сказали: "Так, вы правы". Нас остановили уже после гонга. Сразу после остановки подошел врач. Я не был дезориентирован. У меня не было сотрясения мозга или каких-либо других симптомов. По всем пунктам нам ответили: "Так, вы правы. Вы правы". Но они ничего не отменили", – ответил Рико.

Что известно о бою Усик – Верховен

Напомним, бой между Усиком и Верховеном, который состоялся 24 мая в египетской Гизе, завершился досрочной победой украинского боксера техническим нокаутом.

До окончания десятого раунда представитель Нидерландов имел незначительное преимущество по судейским оценкам и контролировал ход поединка.

Переломный момент наступил в одиннадцатом раунде. Усик нанес мощный апперкот, который отправил соперника в нокдаун. Воспользовавшись моментом, украинец сразу перешел в атаку и нанес серию точных ударов. Верховен уже не мог эффективно защищаться, поэтому рефери был вынужден досрочно остановить бой, зафиксировав победу Усика техническим нокаутом.

Несмотря на многочисленные дискуссии вокруг поединка, Александр успешно отстоял чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.