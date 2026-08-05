Верховен погодився зі словами Джо Рогана, який сказав, що якби Ріко програв рішенням суддів – це був би злочин. Зазначимо, що перед зупинкою поєдинку кікбоксер мінімально випереджав Усика.

Верховен прокоментував поразку від Усика

"Я не люблю програвати, але якщо це трапляється – значить трапляється. Проте найважче те, що все це здалося настільки несправедливим", – сказав він.

Кікбоксер вважає, що для боксу було б корисно, якби існував перегляд моменту поєдинку на відео, як це відбувається у футболі. На його думку, це б виключило людський фактор під час ухвалення важливих рішень.

Має існувати механізм, коли можна сказати: "Вибачте, рефері, але ви припустилися помилки. Це було неправильне рішення, тому ми можемо миттєво його скасувати",

– зазначив нідерландець.

Верховен розкритикував відповідь, яку отримав на свою апеляцію після закінчення двобою. Спортсмен вважав, що суддя занадто рано зупинив битву.

"За всіма пунктами нашої апеляції нам сказали: "Так, ви маєте рацію". Нас зупинили вже після гонгу. Одразу після зупинки підійшов лікар. Я не був дезорієнтований. У мене не було струсу мозку чи будь-яких інших симптомів. За всіма пунктами нам відповіли: "Так, ви маєте рацію. Ви маєте рацію". Але вони нічого не скасували", – відповів Ріко.

Що відомо про бій Усик – Верховен

Нагадаємо, бій між Усиком і Верховеном, який пройшов 24 травня в єгипетській Гізі, завершився достроковою перемогою українського боксера технічним нокаутом.

До завершення десятого раунду представник Нідерландів мав незначну перевагу за суддівськими оцінками та контролював перебіг поєдинку.

Переломний момент настав в одинадцятому раунді. Усик завдав потужного аперкоту, який відправив суперника в нокдаун. Скориставшись моментом, українець одразу пішов в атаку та провів серію точних ударів. Верховен уже не міг ефективно захищатися, тому рефері був змушений достроково зупинити бій, зафіксувавши перемогу Усика технічним нокаутом.

Попри численні дискусії навколо поєдинку, Олександр успішно відстояв чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.