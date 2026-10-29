Команда непобедимого боксера готовит бой против Усика

Хосе Бенавидес-старший, отец и тренер чемпиона мира Дэвида Бенавидеса, подтвердил серьезность намерений организовать поединок своего сына против Александра Усика. По его словам, команда американца действительно получала предложение о бое с украинцем, а сам Дэвид готов принять этот вызов.

По его словам, потенциальный поединок с Усиком рассматривается как один из возможных больших вызовов для его сына. Об этом он рассказал на ютуб-канале Fight Hub TV.

Бенавидес хочет боя с Усиком: отец американца раскрыл детали переговоров

Бенавидес-старший также упомянул возможные противостояния с Энди Руисом и Тайсоном Фьюри. Он убежден, что при условии сохранения нынешней формы Дэвида можно рассматривать различные варианты для продолжения карьеры. В то же время сейчас команда американца сосредоточена на ближайших боях.

Все серьезно. Они действительно хотели организовать бой против Усика. Когда я впервые об этом услышал, то подумал: "Ого". Но, в конце концов, как говорит Рой Джонс: почему бы не принять этот вызов? Другие поединки никуда не денутся. Мы пытаемся сделать то, что, по сути, еще никто не делал. Дэвид этого хочет, поэтому он вселил в меня уверенность: ладно, давайте сделаем это!

– заявил он.

Когда сразятся Усик и Бенавидес

Поединок Усика и Бенавидеса обсуждают как потенциальный бой 2027 года. Американец заинтересован во встрече с украинцем и, по имеющейся информации, готов рассматривать различные весовые категории.

Одним из возможных вариантов называют бой в первом тяжелом весе – крузервейте, где Бенавидес стремится побороться за статус абсолютного чемпиона мира. В то же время американец не исключает перехода в супертяжелый вес, если этого потребуют условия организации поединка.

Однако перед потенциальной встречей с Усиком Бенавидесу необходимо выполнить запланированную программу боев. На 5 декабря у него запланировано противостояние с чемпионом WBC Михалом Чесляком, а в дальнейшем американская команда рассматривает возможность поединка с Джеем Опетаей.