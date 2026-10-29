Команда непереможного боксера готує бій проти Усика

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Він зазначив, що потенційний поєдинок з Усиком розглядається як один із можливих великих викликів для його сина. Про це він розповів на ютуб-каналі Fight Hub TV.

Бенавідес хоче бою з Усиком: батько американця розкрив деталі переговорів

Бенавідес-старший також згадав можливі протистояння з Енді Руїсом і Тайсоном Ф'юрі. Він переконаний, що за умови збереження нинішньої форми Девіда можна розглядати різні варіанти для продовження кар'єри. Водночас наразі команда американця зосереджена на найближчих боях.

Усе серйозно. Вони справді хотіли організувати бій проти Усика. Коли я вперше про це почув, то подумав: "Ого". Але, зрештою, як каже Рой Джонс: чому б не прийняти цей виклик? Інші поєдинки нікуди не дінуться. Ми намагаємося зробити те, чого, по суті, ще ніхто не робив. Девід хоче цього, тож він дав мені впевненість: гаразд, зробімо це!– заявив він.

Коли битимуться Усик і Бенавідес

Поєдинок Усика та Бенавідеса обговорюють як потенційний бій 2027 року. Американець зацікавлений у зустрічі з українцем і, за наявною інформацією, готовий розглядати різні вагові категорії.

Одним із можливих варіантів називають бій у першій важкій вазі – крузервейті, де Бенавідес прагне поборотися за статус абсолютного чемпіона світу. Водночас американець не виключає переходу до надважкої ваги, якщо цього вимагатимуть умови організації поєдинку.

Однак до потенційної зустрічі з Усиком Бенавідесу необхідно виконати заплановану програму боїв. На 5 грудня в нього заплановане протистояння з чемпіоном WBC Міхалом Чесляком, а надалі американська команда розглядає поєдинок із Джеєм Опетаєю.