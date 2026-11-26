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Об этом эксперт рассказал в интервью Sport.ua. По словам специалиста, возвращение в крузервейт не окажет существенного влияния на выступления Усика, несмотря на его возраст.

Сенченко объяснил, почему Усику не помешает смена веса

Тренер подчеркнул, что разница в весе примерно в 10 килограммов не является критической для профессионального боксера.

Не думаю, что здесь возникнут какие-то серьезные проблемы. Речь идет примерно о 10 килограммах. В полусреднем и среднем весе боксеры сбрасывают и набирают по 10 килограммов, поэтому не думаю, что именно вес станет для Усика препятствием. Десять килограммов в ту или другую сторону – не критично. Крузервейт – на самом деле его родная весовая категория– заявил Сенченко.

Также тренер прокомментировал сравнение с легендарным американцем Роем Джонсом, который после переходов между весовыми категориями столкнулся с трудностями. По мнению Сенченко, эти ситуации не стоит отождествлять, ведь Джонс преимущественно выступал в полутяжелом весе и не боксировал в категории до 90 килограммов.

Сенченко оценил шансы Усика в возможном бою с Бенавидесом

Тренер назвал Усика фаворитом потенциального противостояния с Бенавидесом. Он отметил скорость и хорошие боксерские качества американца, однако считает, что по уровню мастерства тот уступает украинцу.

Усик выиграет, бесспорно. Я не вижу здесь особых сомнений. Бенавидес – хороший, быстрый боксер, но если сравнивать уровень и качество бокса, то, думаю, он уступает Усику– отметил наставник.

Отдельно Сенченко обратил внимание на уровень соперников американца. По его мнению, Бенавидес еще не провел достаточного количества поединков с соперниками высочайшего уровня. Самым серьезным испытанием он назвал бой с Александром Гвоздиком, в котором американец победил по очкам, хотя украинец на тот момент уже не находился на пике карьеры.

Напомним, Усик ранее заявил о желании вернуться в крузервейт. В то же время Бенавидес выразил готовность встретиться с украинцем в 2027 году. До этого американец планирует провести поединок против чемпиона WBC Михала Чесляка.

На данный момент следующий соперник Усика официально не определен. Среди возможных вариантов рассматривается бой за вакантный титул IBF, после которого украинец может получить возможность побороться за звание абсолютного чемпиона мира.