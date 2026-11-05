Усик может столкнуться с серьезными проблемами

Британский тренер Дэйв Колдвелл прокомментировал возможный бой Александра Усика с непобедимым американцем Дэвидом Бенавидесом. Несмотря на восхищение успехами украинского боксера, специалист обратил внимание на несколько факторов, которые могут осложнить такое противостояние.

В частности, речь идет о возрасте боксера и необходимости вновь выступать в более низкой весовой категории. Колдвелл изложил свою позицию на личном ютуб-канале.

Британский тренер объяснил, почему Усик рискует в бою с Бенавидесом

В то же время британский специалист обратил внимание на опасность, которую может представлять Бенавидес. Американец, по его мнению, сочетает в себе большие габариты, мощный удар, быстрые руки и постоянное давление на соперника.

Дело не в том, что я сомневаюсь в способностях Усика. Просто вспомните, что время – непобедимо. Рано или поздно оно берет свое. Каким бы талантливым ты ни был, время не преодолеть,

– заявил Колдвелл.

Отдельным поводом для беспокойства тренер назвал возраст украинца. В январе Усику исполнится 40 лет, и, по словам Колдвелла, к моменту возможного поединка с более молодым Бенавидесом возрастной фактор может сыграть важную роль.

Также британский специалист обратил внимание на физическую трансформацию украинца во время выступлений в супертяжелом весе. Усик набрал мышечную массу для противостояния с более крупными соперниками, а возвращение в крузервейт потребует от него существенных изменений в физической форме.

В подтверждение своих опасений Колдвелл вспомнил бывшего чемпиона мира Роя Джонса-младшего, который после перехода в более тяжелую весовую категорию и последующего возвращения в более легкую столкнулся с серьезными проблемами.

Когда ты долгое время остаешься в определенной физической форме, это становится твоим новым весом. Уложиться в вес можно, но сможешь ли ты показать необходимый уровень выступления в этой категории? Мы уже столько раз видели, как бойцы перерастают свою прежнюю весовую категорию,

– подытожил тренер.

Напомним, команда Усика подтвердила намерение боксера вернуться в первый тяжелый вес. Главной целью украинца является борьба за чемпионские пояса и потенциальное противостояние с Бенавидесом. Возможный бой рассматривается на 2027 год.