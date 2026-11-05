Усик може зіткнутися з серйозними проблемами

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Зокрема, йдеться про вік боксера та потребу знову виступати в нижчій ваговій категорії. Свою позицію Колдвелл озвучив на особистому ютуб-каналі.

Британський тренер пояснив, чому Усик ризикує у бою з Бенавідесом

Водночас британський фахівець звернув увагу на небезпеку, яку може становити Бенавідес. Американець, на його думку, поєднує великі габарити, потужний удар, швидкі руки та постійний тиск на суперника.

Річ не в тому, що я сумніваюся у здібностях Усика. Просто згадайте, що час – непереможний. Рано чи пізно він бере своє. Хоч би яким талановитим ти був, час не здолати– заявив Колдвелл.

Окремим приводом для занепокоєння тренер назвав вік українця. У січні Усику виповниться 40 років, і, за словами Колдвелла, до моменту можливого поєдинку з молодшим Бенавідесом віковий чинник може відіграти важливу роль.

Також британський фахівець звернув увагу на фізичну трансформацію українця під час виступів у надважкій вазі. Усик набрав м'язову масу для протистояння з більшими суперниками, а повернення до крузервейту вимагатиме від нього суттєвих змін у фізичній формі.

На підтвердження своїх побоювань Колдвелл згадав колишнього чемпіона світу Роя Джонса-молодшого, який після переходу до важчої вагової категорії та подальшого повернення вниз зіткнувся із серйозними проблемами.

Коли ти тривалий час залишаєшся в певній фізичній формі, це стає твоєю новою вагою. Вкластися у вагу можна, але чи зможеш ти показати необхідний рівень виступу в цій категорії? Ми вже стільки разів бачили, як бійці переростають свою колишню вагову категорію– підсумував тренер.

Нагадаємо, команда Усика підтвердила намір боксера повернутися до першої важкої ваги. Головною метою українця є боротьба за чемпіонські пояси та потенційне протистояння з Бенавідесом. Можливий бій розглядається на 2027 рік.