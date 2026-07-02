Усика "наказали" за его решение и исключили из престижного рейтинга

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг боксеров в супертяжелой весовой категории. Неожиданно из списка выбыл экс-чемпион мира Александр Усик.

До недавнего времени 39-летний украинец владел титулом WBA, однако решил освободить пояс, чтобы другие боксеры получили шанс побороться за звание чемпиона мира. Как сообщается на сайте WBA, организация полностью исключила Усика из рейтинга после отказа от титула.

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WBA "наказала" Усика и короновала боксера из России

Статус полноценного чемпиона мира "кабинетно" перешел к представителю России Мурату Гассиеву, которого Усик разгромил в Москве. Напомним, в июле 2018 года украинец устроил сопернику настоящий мастер-класс и завоевал исторический статус абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

Более того, свою первую защиту титула чемпиона мира Гассиев, вероятно, проведет в Москве. 11 июля он сразится с французом Тони Йоки, занимающим 14-е место в рейтинге WBA.

Решение WBA исключить Усика из рейтинга оказалось максимально жестким и непонятным, ведь в топ-15 входит даже Рико Верховен, который проиграл украинцу в мае. До недавнего времени нидерландец не фигурировал в мировых рейтингах, ведь провел всего два боя по правилам бокса.

Что с остальными титулами Усика

Усик принял решение освободить свои чемпионские титулы, за исключением культового пояса журнала The Ring.

После этого титул WBC, который Усик завоевал в бою против Тайсона Фьюри, перешел к Агиту Кабаелу. С 2025 года немецкий спортсмен был "временным чемпионом" по версии организации.

Также стала известна судьба титула IBF: Международная боксерская федерация официально назначила бой за свой вакантный пояс между Мозесом Итаумой и Фрэнком Санчесом.

Однако этот поединок не состоится в ближайшее время, ведь следующим соперником Итаумы стал хорват Филип Хргович. Противостояние состоится 29 августа на лондонской O2 Arena.