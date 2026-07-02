Донедавна 39-річний українець утримував титул WBA, проте вирішив звільнити пояс, щоб інші бійці отримали шанс поборотися за звання чемпіона світу. Як йдеться на сайті WBA, організація повністю викреслила Усика з рейтингу після відмови від титулу.

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WBA "покарала" Усика і коронувала боксера з Росії

Статус повноцінного чемпіона світу "кабінетно" перейшов до представника Росії Мурата Гассієва, якого Усик розгромив у Москві. Нагадаємо, у липні 2018 року українець влаштував супернику тотальний майстер-клас і завоював історичний статус абсолютного чемпіона у першій важкій вазі.

Ба більше, свій перший захист звання чемпіона світу Гассієв, ймовірно, проведе у Москві. 11 липня він битиметься проти француза Тоні Йоки, який у рейтингу WBA посідає 14 місце.

Рішення WBA виключити Усика з рейтингу виявилося максимально жорстким і незрозумілим, адже до топ-15 входить навіть Ріко Верховен, який програв українцю у травні. Донедавна нідерландець не був у світових рейтингах, адже провів тільки два бої за правилами боксу.

Що з іншими титулами Усика

Усик ухвалив рішення звільнити свої чемпіонські титули, за винятком культового поясу журналу The Ring.

Після цього титул WBC, який Усик здобув у бою проти Тайсона Ф'юрі, перейшов до Агіта Кабаєла. З 2025 року німецький спортсмен був "тимчасовим чемпіоном" за версією організації.

Також стала відома доля титулу IBF: Міжнародна боксерська федерація офіційно призначила бій за свій вакантний пояс між Мозесом Ітаумою і Френком Санчесом.

Однак цей поєдинок не відбудеться найближчим часом, адже наступним суперником Ітауми став хорват Філіп Хргович. Протистояння відбудеться 29 серпня на лондонській O2 Arena.