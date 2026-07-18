Усик рассказал о влиянии братьев Кличко на его карьеру чемпиона мира

Александр Усик вспомнил момент, когда он захотел стать чемпионом. Боксер также рассказал о том, какое влияние на него оказали легендарные братья Кличко.

В интервью Daily Mail Boxing, отвечая на вопрос о том, что вдохновило его стать чемпионом мира, Усик признался, что братья Кличко оказали на него большой эффект.

Когда Усик захотел стать чемпионом мира

В то же время 39-летний спортсмен отметил, что желание стать чемпионом мира среди профессионалов пришло к нему после успешных Олимпийских игр 2012 года.

Александр вспомнил бой с участием кубинского боксера, вероятно, экс-чемпиона IBF Йоана Пабло Эрнандеса. Именно в этот момент, как сказал Усик, он решил, что хочет завоевать титул IBF.

Я сказал себе: "Хорошо, это будет моим следующим поясом". Кажется, это был титул IBF. Хотя моим первым поясом стал WBO, который я выиграл в бою с Кшиштофом Гловацким,

– поделился украинец.

Он рассказал, что после каждой победы его жажда титулов становилась все сильнее, пока не удалось объединить все чемпионские пояса.

"Пояс WBO был моим первым титулом. Это было лишь начало пути. Затем был пояс WBC, далее – финал Всемирной боксерской суперсерии, Кубок Мохаммеда Али, а также титулы IBF и WBA. Первый пояс стал для меня огромной мотивацией. Я хотел большего. Хотел второй, третий, четвертый пояс, хотел стать абсолютным чемпионом. А Кубок Мохаммеда Али – это вообще было нечто особенное", – подытожил Александр.

Напомним, в конце июня Усик отказался от титулов WBC, WBA и IBF, которые долгое время удерживал.

Накануне он пояснил, почему принял это решение, чтобы в супертяжелом весе "началось движение", то есть молодые боксеры получили свой шанс стать чемпионами мира.

Что интересно, Александр заявил, что тот факт, что он освободил пояса, не означает, что он перестал быть чемпионом.