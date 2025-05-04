Промоутер Александр Красюк высказался относительно боя своего подопечного против британского супертяжеловеса. В частности, спортивный функционер сравнил реванш с первым поединком, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Что сказал Красюк

Александр Красюк считает, что реванш с Даниэлем Дюбуа будет опаснее для Александра Усика, чем первый поединок в 2023 году, где победил украинский боксер. По его мнению, британец стал настоящим мужчиной с титулом IBF.

Красюк объяснил, почему Александру Усику стоит быть осторожнее во втором бою против Даниэля Дюбуа.

Этот бой действительно опасен, потому что Дюбуа взрослеет. Он продвигается по карьере, он очень молод. Он слишком молод. Ему всего 27, сейчас он чемпион мира в супертяжелом весе, и он на пути к росту. Усику 38 сейчас, он на вершине. Ему некуда расти,

– сказал Красюк.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли", что находится в Лондоне.

Ранее Мартин Баколе сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри. Бывший спарринг-партнер украинца заявил, что чемпион снова победит британца.