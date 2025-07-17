Увидите настоящую разницу, – Дюбуа сделал дерзкое заявление перед реваншем с Усиком

Александр Усик через два дня проведет свой следующий бой в профи-ринге. Украинский боксер встретится в адском реванше с Даниэлем Дюбуа, который жаждет мести за поражение в прошлом.

Даниэль Дюбуа высказался относительно реванша против Александра Усика. "Динамит" раскрыл план на бой и назвал слабые места украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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Какой план у Дюбуа на реванш с Усиком?

Британский боксер выразил уверенность в своей победе в бою с Александром Усиком, отметив, что планирует нейтрализовать сильные стороны Короля хевивейта. "Динамит" заявил, что должен попасть в корпус или голову украинца.

Даниэль Дюбуа отметил, что в 2023 году подошел к бою в плохой форме. Однако все равно смог нанести один хороший удар, но этого не хватило для победы над Александром Усиком.

19 июля вы увидите настоящую разницу. Первый бой – это уже позади. Лишь воспоминание. А я – человек будущего. Я должен заявить о себе в этом дивизионе",

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Легендарную битву между украинским чемпионом будет принимать именитый стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, который определит абсолютного чемпиона мира. Бывший чемпион мира категорически высказался о бое.