Даніель Дюбуа висловився стосовно реваншу проти Олександра Усика. "Динаміт" розкрив план на бій та назвав слабкі місця українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на The Guardian.

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Який план у Дюбуа на реванш з Усиком?

Британський боксер висловив впевненість у своїй перемозі у бою з Олександром Усиком, зазначивши, що планує нейтралізувати сильні сторони Короля хевівейту. "Динаміт" заявив, що повинен влучити у корпус або голову українця.

Даніель Дюбуа наголосив, що у 2023 році підійшов до бою у поганій формі. Проте все одно зміг завдати одного хорошого удару, але цього не вистачило для перемоги над Олександром Усиком.

19 липня ви побачите справжню різницю. Перший бій – це вже позаду. Лише спогад. А я – людина майбутнього. Я маю заявити про себе у цьому дивізіоні",

– сказав Дюбуа.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Легендарну битву між українським чемпіоном прийматиме іменитий стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Шеннон Бріггс зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, який визначить абсолютного чемпіона світу. Колишній чемпіон світу категорично висловився про бій.