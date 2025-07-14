Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловив свою думку щодо реваншу Усик – Дюбуа. 53-річний американський ексбоксер сумнівається у тому, хто може тріумфувати 19 липня у Лондоні, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також Мають серйозні здобутки у спорті, але не у боксі: що відомо та де живуть сини Усика

Який прогноз на реванш Усик – Дюбуа зробив Бріггс?

Колишній суперник Віталія Кличка прогнозує важкий бій для обох боксерів. На думку Бріггса, переможця майбутнього реваншу може вирішити один удар.

В Дюбуа нуль шансів. Я жартую. Це захоплюючий бій, я постійно кажу, що Олександр переможе, але я не впевнений. Це важкий бій. У суперважкій вазі може все вирішити один удар. БАМ! І це кінець, справу зроблено,

– сказав Бріггс.

Нагадаємо, що у серпні 2023-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві. Найскандальнішим моментом того бою став удар нижче пояса від британця по ходу 5-го раунду. Після цього удару Олександр опинився на канвасі.

До слова, колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський спрогнозував, у якому раунді Усик може відправити у нокаут "Динаміта". Для українця цей реванш стане передостаннім боєм у професійній кар'єрі. Наразі в Олександра ідеальна статистика – 23 переможні поєдинки.

Натомість для Дюбуа найближчий двобій стане 25-м на профі-рингу. У попередніх зустрічах британець здобув 22 перемоги (21 – нокаутом) при 2-х поразках.