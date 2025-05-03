Будет достаточно для победы, – Дюбуа рассказал, как собирается одолеть Усика в реванше

Александр Усик и Даниэль Дюбуа сразятся за "абсолют" в адском реванше. Британец намерен победить украинского чемпиона и доказать, что поражение в прошлом поединке было ошибкой.

"Динамит" пролил немного света на планы относительно боя против Короля хевивейта. Обладатель титула IBF в супертяжелом весе рассказал, как собирается победить украинца, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Что нужно Дюбуа

Даниэль Дюбуа отметил, что он победит Александра Усика. "Динамит" заявил, что украинец очень устойчив психологически, ведь много работает над этим аспектом.

Британский боксер рассказал рецепт победы над украинским чемпионом. По словам Дюбуа, он должен быть в отличной физической форме и подготовиться к поединку против Усика.

Эти украинцы, они всегда работают с его сознанием и умом. Мне нужно просто быть в форме физически и духовно. Этого будет достаточно для победы. Все дело в его играх ума. По моему мнению, он вообще скучный парень, который дома занимается этими всеми делами. Надо просто его перебоксировать,

– сказал Дюбуа.

Даниэль Дюбуа также высказался относительно удара ниже пояса в предыдущем бою против Александра Усика. По его мнению, ему не стоит слушать других людей, ведь панч был по правилам.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Запланированная дата проведения поединка 19 июля 2025 года.

Ранее Фрэнк Уоррен пригласил Владимира Зеленского на бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Промоутер британца заявил, что президенту Украины будет аплодировать весь "Уэмбли".