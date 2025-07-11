Реванш Усик – Дюбуа: какая цена и сколько осталось билетов на мегабой года

Александр Усик совсем скоро проведет следующий бой в профи-ринге. Украинский чемпион сразится в реванше против Даниэля Дюбуа.

Звезды бокса определят следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Продажа билетов на самое ожидаемое событие года начались в апреле, сообщает 24 канал со ссылкой на ticketmaster.

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Какова стоимость билетов на реванш Усик – Дюбуа?

Стоимость билета на долгожданный реванш Усик – Дюбуа начинается от 49,96 фунта стерлингов (примерно 2770 гривен). Места в VIP-ложе, что находится почти возле ринга стоят 838,95 фунта стерлингов – около 46 тысяч гривен.

Известно, что на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа продано более 80 тысяч билетов. По словам Фрэнка Уоррена, промоутера британца, количество мест может быть расширено до 94 тысяч, если до этого будет продано 84 тысячи билетов.

Обратите внимание! Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа должен состояться 19 июля 2025 года. Адскую битву между Королем хевивейта и британским "Динамитом" принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Джозеф Паркер сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Новозеландский боксер назвал ход поединка между украинским чемпионом и британцем.