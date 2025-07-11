Зірки боксу визначать наступного абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні. Продаж квитків на найочікуванішу подію року розпочались у квітні, повідомляє 24 канал із посиланням на ticketmaster.

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Яка вартість білетів на реванш Усик – Дюбуа?

Вартість квитка на довгоочікуваний реванш Усик – Дюбуа починається від 49,96 фунта стерлінгів (приблизно 2770 гривень). Місця у VIP-ложі, що знаходиться майже біля рингу коштують 838,95 фунта стерлінгів – близько 46 тисяч гривень.

Наразі відомо, що на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа продано понад 80 тисяч квитків. Зі слів Френка Воррена, промоутера британця, кількість місць може бути розширена до 94 тисяч, якщо до цього буде продано 84 тисячі білетів.

Зверніть увагу! Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа повинен відбутись 19 липня 2025 року. Пекельну битву між Королем хевівейту та британським "Динамітом" приймати легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Джозеф Паркер зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа. Новозеландський боксер назвав хід поєдинку між українським чемпіоном та британцем.