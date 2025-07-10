Джозеф Паркер, тимчасовий чемпіон світу WBO, висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Боксер з Нової Зеландії зробив прогноз на пекельну битву, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз від Паркера

Джозеф Паркер заявив, що Даніель Дюбуа з самого початку активно працюватиме у реванші з Олександром Усиком. Ба більше, британський боксер намагатиметься постійно переслідувати суперника.

Проте у середині бою український чемпіон почне ламати британця. На думку Паркера, Усик почне набирати темп походу поєдинку та здолає Дюбуа у пізніх раундах протистояння.

Усик переможе в пізніх раундах, але я б оцінив шанси 60 на 40 на користь Усика, буде досить близько. Я думаю, що для Даніеля все залежить від психології. Він повинен залишатися в грі, вірити в себе і підтримувати себе, вірити в роботу, яку він виконав, і використовувати все це як упевненість у тому, що він не зламається. Тому що в минулому бою він пропустив джеб і залишився на канвасі. Цього разу він повинен подолати той виклик, з яким зіткнувся раніше,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Зірки хевівейту зустрінуться у пекельній битві 19 липня 2025 року.

Раніше повідомляли, що Фабіо Вордлі висловився про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Британський боксер назвав переможця протистояння.