Дюбуа продолжает выступать с громкими заявлениями перед огненным реваншем с Усиком. Британский боксер в очередной раз выразил уверенность в своей победе над украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Что сказал Дюбуа

Даниэль Дюбуа отметил, что Александру Усику уже 38 лет. Британский боксер заявил, что неважно, как ты чувствуешь себя, но возраст все-таки сыграет роль в поединке такого уровня.

По его мнению, он должен показать в ринге, что Усик уже старый. Дюбуа отметил о том, что он продемонстрирует то, на что способен 27-летний боксер супертяжелого дивизиона и победит украинского чемпиона.

Я чувствую себя гораздо лучше, действительно помолодевшим и готовым к тому, чтобы продемонстрировать лучшее свое выступление в жизни той ночью. Я уже чемпион мира, но чувствую, что могу достичь большего. Я еще не раскрыл весь свой потенциал. Поэтому мне просто нужно пойти и отобрать эти пояса у Усика. Эти пояса несут большой вес. Я хочу разрушить его. Без камбеков, без сожалений - просто оставить все на ринге,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Адскую битву будет принимать легендарный стадион "Уэмбли", что в Лондоне.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Фишер предостерег Александра Усика перед реваншем против Даниэля Дюбуа. Также известный боксер назвал победителя мегафайта.