41-летний китайский боксер не делает смелых прогнозов относительно победителя возможного реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Чжан Чжилей отметил последние годы, которые стали успешными для "Динамита", несмотря на поражение от Усика в 2023-м году, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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На кого ставит Чжилей

Однако Чжилей сомневается, что Дюбуа сможет взять реванш у Александра.

Думаю, что последний год или два были очень хорошими для Дюбуа. Он достиг большого прогресса, но у меня есть большие сомнения, что этот парень сможет эффективно драться против Усика,

– сказал Чжан.

Напомним. 26 августа 2023-го года Усик и Дюбуа впервые сошлись на одном ринге. Бой длился 9 раундов и закончился победой Александра техническим нокаутом.

Добавим, что Чжан Чжилей может устроить конкуренцию Дюбуа на звание следующего соперника Усика. Китайский супертяжеловес 22 февраля встретится с Агитой Кабелом. В этот вечер также в ринг выйдет Дюбуа, который подерется против Джозефа Паркера. Именно от результатов этих поединков будет зависеть, кто будет иметь больше шансов провести поединок против непобедимого украинца.