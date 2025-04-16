Дон Чарльз поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, тренер британца вспомнил первый бой против украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Что сказал Чарльз

Специалист заявил, что у Даниэля Дюбуа украли победу над Александром Усиком в первом поединке. По его мнению, британский боксер нанес легальный удар украинцу

По словам Чарльза, Усик не смог бы встать на счет 10. Из-за того, что его центральная нервная система была отключена после удара Дюбуа. Тренер "Трипл-Ди" заявил, что он консультировался со специалистами, которые понимают анатомию человека.

Мы все проанализировали, и они объяснили мне, что происходило с его телом – это был спазм. Но это уже в прошлом. Если следующий бой Даниэля Дюбуа будет именно реваншем, мы позаботимся о том, чтобы не осталось никаких споров, когда он нанесет точный удар. Все будет окончательно и без всяких сомнений. Это наша цель", – сказал Чарльз.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою британец нанес удар ниже пояса украинцу, но это не помешало Королю хевивейта, который одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее стало известно, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш летом 2025 года. Противостояние состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.