"Жаждет мести": промоутер Дюбуа назвал важное преимущество "Динамита" над Усиком

В 2025-м году поклонники бокса могут увидеть реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Британец бросил публичный вызов украинцу еще после реванша Александра против Тайсона Фьюри.

"Динамит" хочет взять реванш у непобедимого украинца и подраться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Промоутер британца Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный реванш между его подопечным и Александром Усиком, информирует 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Что сказал промоутер Дюбуа

Представитель команды Даниэля Дюбуа рассказал об изменениях в жизни боксера и назвал важное преимущество британца над непобедимым украинцем.

Мы все видим, что Дюбуа повзрослел, посмотрите, как он себя ведет. Обычно он спокойный, из него трудно два слова вытянуть, а когда он выскочил на ринг и бросил вызов Усику, это было очень спонтанно. Когда мы после боя Усик – Фьюри обсуждали его поступок, то Дюбуа сказал, что хочет реванша, хочет боя, он жаждет мести. В чем он лучше Усика? У него самый сильный удар в хевивейте сейчас,

– сказал Уоррен.

Напомним, что Усик и Дюбуа уже выходили в один ринг. Было это в августе 2023-го в польском городе Вроцлав. Тогда Александр оформил победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Интересно, что для проведения этого реванша сначала следует дождаться победы Дюбуа над Джозефом Паркером и защиты титула IBF "Динамита". Этот поединок состоится уже 22 февраля 2025-го года. Только в случае победы Даниэля можно будет начинать переговоры с командой Усика.