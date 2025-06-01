Промоутер Дюбуа отреагировал статус андердога "Динамита" в реванше против Усика

Уже 19 июля Александр Усик проведет свой второй бой против Даниэля Дюбуа. Накануне реванша большинство в боксерском сообществе делают из украинского чемпиона мира фаворита предстоящего противостояния на "Уэмбли".

Промоутер Фрэнк Уоррен, который работает с Даниэлем Дюбуа, прокомментировал прогнозы перед реваншем. Известного менеджера не огорчает тот факт, что Александру Усику отдают предпочтение во втором поединке, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

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Уоррен о статусе Дюбуа перед реваншем с Усиком

Уоррен не делает из этих прогнозов какой-то трагедии для своего клиента. Промоутер отметил, что, что Дюбуа не был фаворитом в своих предыдущих боях, но это не помешало ему торжествовать в ринге.

Дюбуа не был фаворитом перед всеми последними поединками. Так было и в первом бою с Усиком, и перед Миллером, Хрговичем и, конечно, Джошуа. Энтони считали большим фаворитом, а Дюбуа заходил в клетку со львом. И теперь у букмекеров Усик снова фаворит. Дюбуа к такому не привыкать. Нас это не беспокоит, Даниэль спокойно готовится к поединку, он является психологически устойчивым боксером,

– заявил Уоррен.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го года, остался за украинцем. Александр победил техническим нокаутом в 9-м раунде в польском городе Вроцлав. После чего "Динамит" трижды выходил в ринг и побеждал во всех своих поединках.

Зато Усик дважды одолел в прошлом году Тайсона Фьюри, который после этих дебютных поражений закончил карьеру боксера.

Следует добавить, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Не исключено, что этот поединок будет одним из последних в большой карьере "Украинского Кота".