Желанный ответ для "Динамита": Усик заверил, что готов дать реванш Дюбуа
Александр Усик посетил церемонию награждения The Ring Awards 2024. Даже во время официального мероприятия всех волновала тема следующего боя непобедимого украинца.
Украинский боксер попал на коротенькое интервью к журналисту The Ring, который пообщался во время мероприятия с целой горой звезд бокса. У представителя СМИ был только один вопрос: "Даст ли Усик реванш Даниэлю Дюбуа?", пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
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Усик готов к реваншу с Дюбуа
На что получил лаконичный, но желанный ответ.
Без проблем, я готов. Но сейчас я отдыхаю,
– ответил чемпион мира из Украины.
Справка. Усик уже дрался против Дюбуа в августе 2023-го года. Тот бой закончился техническим нокаутом от Александра в 9-м раунде. Теперь британец желает взять реванш в бою за "абсолют" хевивейта. "Динамит" бросил публичный вызов Усику после реванша украинца с Фьюри 21 декабря.
Также Усик заверил, что у него хорошее самочувствие и рассказал коротко о своем графике.
"Хорошо. Я хорошо сплю, просыпаюсь в 10-11 часов. Иногда в 7, когда хожу в церковь. Возможно, в школу. Я релаксирую", – сказал Александр.
Видео комментария Усика для The Ring
Напомним, что Усик боролся за индивидуальную награду "Боксер года", в которой в итоге и победил. Также 9-й раунд первого боя Усик – Фьюри стал лучшим раундом прошлого года, а первая "битва века" украинца против "Цыганского короля" стала "Событием года".
Также первый поединок Усик – Фьюри был в перечне номинации "Бой года", где произошла сенсация. Лучшим поединком 2024-го года стал бой Рэймонд Форд – Отабек Холматов. Очень странный выбор от The Ring.