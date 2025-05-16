Уверенный прогноз: легенда бокса назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Уже 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли" ценители бокса увидят долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. В боксерском сообществе прогнозируют победителя мегафайта.

Боксерское сообщество разделилось на два лагеря. Список поддержки Александра Усика пополнился легендарным экс-боксером Хулио Сезаром Чавесом, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Прогноз Хулио Сазера Чавеса

Легенда бокса сделал уверенный прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Чавес верит в непобедимого украинца.

Кто победит в реванше между Усиком и Дюбуа? Усик, конечно, Усик,

– заявил Хулио Сезар Чавес.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа (август 2023-го) закончился в пользу украинца. Александр в 9-м раунде победил "Динамита" техническим нокаутом. Интригу и интерес к реваншу подогревает тема удара ниже пояса от Даниэля в 5-м раунде первого поединка.

Дюбуа и его команда до сих пор уверены, что этот удар был по всем правилам бокса, обвинив Усика в симуляции.

Справка. Хулио Сезар Чавес – 62-летний мексиканский бывший боксер, который на профи-ринге одержал 107 побед (86 – нокаутом) и потерпел 6 поражений. Чавес был лучшим боксером мира по версии авторитетного журнала The Ring в течение трех лет – с 1990-го по 1993-й.

После первого боя Дюбуа трижды выходил в профи-ринг, во всех одерживал победы. Последний раз дрался против Энтони Джошуа в сентябре прошлого года, когда неожиданно в 5-м раунде нокаутировал Эй Джея. Зато Усик в 2024-м дважды одолел Тайсона Фьюри. Украинец нанес первые поражения в карьере "Цыганского короля". После этих фиаско Тайсон в очередной раз ушел на пенсию.