Бывший чемпион мира назвал единственный вариант завершения реванша Усик –Дюбуа
- Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа имеет небольшие шансы на успех в реванше против Александра Усика.
- Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли".
В боксерском сообществе активно обсуждают реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Тони Белью в очередной раз высказался об адской битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
Бывший чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британец считает, что его земляк имеет шансы одолеть Короля хевивейта, однако есть нюанс, сообщает 24 канал со ссылкой на FightLens.
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Какие шансы у Дюбуа победить Усика
Тони Белью отметил, что Даниэль Дюбуа имеет небольшие шансы на успех в реванше против Александра Усика, ведь украинский чемпион заставит британца капитулировать. По его словам, интересно будет глянуть, повлияет ли прошлое "Динамита" на бой с Королем хевивейта.
Это опасный бой, но я думаю, что он проиграет его. Александр Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться,
– сказал Беллью.
Бывший чемпион мира добавил, что победа над Энтони Джошуа подняла уверенность Даниэля Дюбуа. Однако Александру Усику понадобится около пяти-шести раундов, чтобы британец усомнился в себе.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в ринге на легендарном стадионе "Уэмбли".
Ранее стало известно, что непобежденный украинский боксер узнал имя соперника, с которым сразится в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.