Бывший чемпион мира назвал единственный вариант завершения реванша Усик –Дюбуа

В боксерском сообществе активно обсуждают реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Тони Белью в очередной раз высказался об адской битве за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Бывший чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британец считает, что его земляк имеет шансы одолеть Короля хевивейта, однако есть нюанс, сообщает 24 канал со ссылкой на FightLens.

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Какие шансы у Дюбуа победить Усика

Тони Белью отметил, что Даниэль Дюбуа имеет небольшие шансы на успех в реванше против Александра Усика, ведь украинский чемпион заставит британца капитулировать. По его словам, интересно будет глянуть, повлияет ли прошлое "Динамита" на бой с Королем хевивейта.

Это опасный бой, но я думаю, что он проиграет его. Александр Усик заставит его вернуться туда, где он заставил его побывать в прошлый раз. Он подтолкнул его к тому, чтобы сдаться,

– сказал Беллью.

Бывший чемпион мира добавил, что победа над Энтони Джошуа подняла уверенность Даниэля Дюбуа. Однако Александру Усику понадобится около пяти-шести раундов, чтобы британец усомнился в себе.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры встретятся в ринге на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее стало известно, что непобежденный украинский боксер узнал имя соперника, с которым сразится в андеркарде реванша Усик – Дюбуа.