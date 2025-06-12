Украинский чемпион мира сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров рейтинга P4P. Ни один из боксеров не смог превзойти Александра Усика, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик – в топ-10 рейтинга P4P от The Ring

На второй позиции разместился непобедимый японский боксер Наоя Иноуэ, у которого 30 побед (27 – нокаутом).

Тройку лучших в рейтинге P4P замкнул еще один боксер, в активе которого нет ни одного поражения, Теренс Кроуфорд. Уже 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе "Охотник" проведет мегафайт против Сауля Альвареса. Зато Канело занимает в этом рейтинге лишь восьмую позицию.

Сразу за пределами тройки лучших разместился Дмитрий Бивол, а пятое место занял Артур Бетербиев.

Кто еще вошел в топ-10 P4P:

6. Дзунто Накатани

7. Джесси Родригес

8. Сауль Альварес

9. Кен Широ

10. Давид Бенавидес

Отметим, что в первой десятке нет места Даниэлю Дюбуа, который 19 июля текущего года проведет реванш против Усика. Их встреча состоится на лондонском стадионе "Уэмбли", а на кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Также в топ-10 не нашлось места Энтони Джошуа.