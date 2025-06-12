Український чемпіон світу зберіг лідерство у рейтингу найкращих боксерів рейтингу P4P. Жоден із боксерів не зміг перевершити Олександра Усика, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик – у топ-10 рейтингу P4P від The Ring

На другій позиції розмістився непереможний японський боксер Наоя Іноуе, у якого 30 перемог (27 – нокаутом).

Трійку найкращих у рейтингу P4P замкнув ще один боксер, в активі якого немає жодної поразки, Теренс Кроуфорд. Вже 13 вересня 2025 року у Лас-Вегасі "Мисливець" проведе мегафайт проти Сауля Альвареса. Натомість Канело посідає у цьому рейтингу лише восьму позицію.

Одразу за межами трійки найкращих розмістився Дмитрій Бівол, а п'яте місце посів Артур Бетербієв.

Хто ще увійшов у топ-10 P4P:

6. Дзунто Накатані

7. Джессі Родрігес

8. Сауль Альварес

9. Кен Шіро

10. Давід Бенавідес

Відзначимо, що у першій десятці немає місця Даніелю Дюбуа, який 19 липня поточного року проведе реванш проти Усика. Їх зустріч відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі", а на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Також у топ-10 не знайшлось місця Ентоні Джошуа.