Тайсон Фьюри поделился мыслями о реванше между Усиком и Дюбуа. "Цыганский король" рассказал, что может произойти в бою между украинским чемпионом и британским боксером, сообщает 24 канал со ссылкой на SecondsOut.

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Кто победит в реванше Усик – Дюбуа?

Тайсон Фьюри отметил, что Даниэль Дюбуа молодой и великий боксер. Зато "Цыганский король" подчеркнул, что Александр Усик опытный боксер, который дважды победил его (Фьюри – 24 канал).

Он выиграл, и это все, что имеет значение. Ему 38 лет. Но Дюбуа может нанести такой удар как в первом бою и снова нанести ему боль,

– сказал Фьюри.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Поединок года будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

К слову. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский боксер остановил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали, что Шеннон Бриггс сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Бывший чемпион мира рассказал, каким образом завершится поединок между украинцем и британцем.