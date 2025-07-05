Это его шоу, – Фьюри дал интересный совет Дюбуа перед реваншем против Усика
- Тайсон Фьюри дал совет Даниэлю Дюбуа перед реваншем против Александра Усика, вспомнив первый бой и удар британца.
- Реванш между Усиком и Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Вскоре Александр Усик встретится в реванше с Даниэлем Дюбуа. Вокруг поединка между украинским чемпионом и британским боксером не утихают разговоры в боксерском сообществе.
Тайсон Фьюри высказался относительно реванша между Усиком и Дюбуа. В частности, "Цыганский король" ответил на вопрос, какой бы совет дал британскому боксеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.
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Что Фьюри посоветовал Дюбуа
Тайсон Фьюри дал совет Даниэлю Дюбуа перед реваншем против Александра Усика. Британец сказал, чтобы его земляк сделал все что может в поединке с украинским чемпионом.
"Цыганский король" также вспомнил первый бой между Усиком и Дюбуа. Бывший чемпион мира считает, что британец может снова выполнить удар, который сделает больно Король хевивейта.
Нокаутируй его, потому что... Но я бы так не сказал, потому что это бой в Англии и это его шоу. Так что просто сделай все, что можешь. Вот и все. Все, что можешь. Ранее Дюбуа сделал ему больно, когда ударом в корпус сбил его с ног. Поэтому, возможно, он сможет снова пробить тем же ударом в корпус,
– сказал Фьюри.
Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа запланирован на 19 июля 2025 года. Вечер бокса состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщали, что Фрэнк Бруно сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший боксер назвал фаворита поединка.