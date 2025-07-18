Битва за "абсолют": когда и в котором часу состоится реванш Усик – Дюбуа
- Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Усик победил Дюбуа в первом бою в 2023 году, завершив поединок в девятом раунде.
Александр Усик после полугодового перерыва проведет следующий бой в профи-ринге. Украинский чемпион во второй раз попытается стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе.
Даниэль Дюбуа стал следующим соперником Александра Усика. Британский боксер в реванше стремится отомстить Королю хевивейта за поражение в прошлом, сообщает 24 канал.
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Дата реванша Усик – Дюбуа
Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в Великобритании. Историческое событие будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Реванш Усик – Дюбуа состоится уже завтра 19 июля 2025 года. На кону адской битвы между звездными хевивейтерами звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – титулы WBC, WBO, WBA и IBF.
Во сколько состоится главный бой?
Начало вечера бокса в Лондоне запланировано на 19:00 по киевскому времени. В 20:30 по Киеву должен начаться файткард реванша Усик – Дюбуа. В первом бою спортивного шоу Влад Сиренко встретится с Соломоном Дакресом.
Главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа начнется не раньше 23:30 по киевскому времени. Точное время объявят во время трансляции, когда завершатся все бои файткарда реванша между украинцем и британцем.
Напомним, что в 2023 году в первом бою Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион завершил бой против британского боксера в девятом раунде поединка.
Ранее сообщали о том, где смотреть реванш Усик – Дюбуа 19 июля 2025 года. Онлайн-трансляция главного события года будет доступна на территории Украины.