Битва за "абсолют": когда и в котором часу состоится реванш Усик – Дюбуа

Александр Усик после полугодового перерыва проведет следующий бой в профи-ринге. Украинский чемпион во второй раз попытается стать абсолютным чемпионом мира в королевском весе.

Даниэль Дюбуа стал следующим соперником Александра Усика. Британский боксер в реванше стремится отомстить Королю хевивейта за поражение в прошлом, сообщает 24 канал.

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Дата реванша Усик – Дюбуа

Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа в Великобритании. Историческое событие будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Реванш Усик – Дюбуа состоится уже завтра 19 июля 2025 года. На кону адской битвы между звездными хевивейтерами звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе – титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

Во сколько состоится главный бой?

Начало вечера бокса в Лондоне запланировано на 19:00 по киевскому времени. В 20:30 по Киеву должен начаться файткард реванша Усик – Дюбуа. В первом бою спортивного шоу Влад Сиренко встретится с Соломоном Дакресом.

Главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа начнется не раньше 23:30 по киевскому времени. Точное время объявят во время трансляции, когда завершатся все бои файткарда реванша между украинцем и британцем.

Официальный постер к реваншу Усик – Дюбуа / Фото DAZN

Напомним, что в 2023 году в первом бою Александр Усик победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион завершил бой против британского боксера в девятом раунде поединка.

Ранее сообщали о том, где смотреть реванш Усик – Дюбуа 19 июля 2025 года. Онлайн-трансляция главного события года будет доступна на территории Украины.