Одним из таких, кто публично признался в ставке на реванш Усик – Дюбуа, стал Сауль Альварес. Канело поставил 500 тысяч долларов на победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, на что впервые отреагировал "Динамит", информирует 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Как отреагировал Дюбуа на ставку Альвареса?

Британский боксер, владеющий чемпионским поясом по версии IBF, заверил, что для него ставка мексиканца ничего не значит. Дюбуа заявил, что он движется по направлению к победе в реванше, поэтому Канело придется попрощаться с с поставленными деньгами.

Это для меня ничего не значит. Мне все равно, что он потеряет деньги. Да. Он потеряет свои деньги, но я просто сосредоточен сейчас. Давайте двигаться дальше,

– сказал Дюбуа.

После окончания пресс-конференции Усик и Дюбуа сошлись в битве взглядов, в которой снова первым взгляд отвел британец. Также во время официального мероприятия Александр провел еще одну очную дуэль, но уже с промоутером своего следующего соперника Фрэнком Уорреном.

В заключение Усик сделал фото, показав пальцами трезубец, а Дюбуа уже покинул зал для конференций.

Напомним, что на кону их реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Дюбуа попытается отомстить Усику за поражение техническим нокаутом в 9-м раунде первого поединка.