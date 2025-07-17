Одним із таких, хто публічно зізнався у ставці на реванш Усик – Дюбуа, став Сауль Альварес. Канело поставив 500 тисяч доларів на перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, на що вперше відреагував "Динаміт", інформує 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Як відреагував Дюбуа на ставку Альвареса?

Британський боксер, який володіє чемпіонським поясом за версією IBF, запевнив, що для нього ставка мексиканця нічого не означає. Дюбуа заявив, що він рухається у напрямку до перемоги у реванші, тому Канело доведеться попрощатись із поставленими грошима.

Це для мене нічого не означає. Мені байдуже, що він втратить гроші. Так. Він втратить свої гроші, але я просто зосереджений зараз. Рухаймося далі,

– сказав Дюбуа.

Після закінчення пресконференції Усик і Дюбуа зійшлись у битві поглядів, у якій знову першим погляд відвів британець. Також під час офіційного заходу Олександр провів ще одну очну дуель, але вже із промоутером свого наступного суперника Френком Ворреном.

На останок Усик зробив фото, показавши пальцями тризуб, а Дюбуа вже покинув залу для конференцій.

Нагадаємо, що на кону їх реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Дюбуа спробує помститись Усику за поразку технічним нокаутом у 9-му раунді першого поєдинку.