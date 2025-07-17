Український чемпіон світу зізнався, що радий своєму черговому вояжу у Лондон. Олександр Усик впевнений у своїй майбутній перемозі 19 липня, пише 24 Канал із посиланням на DAZN Boxing.

Варто побачити Усик і Дюбуа провели другу дуель поглядів перед реваншем: тепер вже без істерик – пекельне відео

Чому реванш Усик – Дюбуа важливий для Українки?

Олександр заявив, що добре підготувався до реваншу та зробив акцент на важливості цього бою для його країни.

Привіт, Лондон. Я радий бути тут знову. Це моя ніч – я вірю в це. Я вірю в Бога та Матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець. Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Це мотивація для моїх людей. Це дуже важливо для мене,

– сказав Усик.

Відзначимо, що на спілкування із пресою український боксер приїхав у колоритному образі. Фанати Усика одразу ж порівняли його із отаманом. Натомість Дюбуа нічим не вразив. Даніель одягнув спортивний костюм.

Після завершення пресконференції боксери зійшлись у другій дуелі поглядів у Лондоні, яка минула без скандалів. Усик знову був незворушним, а Дюбуа знову відреагував на вигуки прізвища свого суперника.

Нагадаємо, що вже 19 липня поціновувачі боксу дізнаються ім'я нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Усик вже володів цим званням після своєї першому перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні минулого року. Але після відмови від поясу IBF, яким наразі володіє Дюбуа, автоматично втратив статус "абсолюта" у королівській вазі.